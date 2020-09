De intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) ontvangt een subsidie van ruim 450.000 euro van financieringsorganisatie voor zorgonderzoek ZonMW om uit te zoeken welke rol overgewicht heeft met betrekking tot het coronavirus.

Daarnaast wordt onderzocht of de ernstige (long)ontstekingen die COVID-19-patiënten kunnen ontwikkelen, behandeld kunnen worden met het geneesmiddel Resveratrol.

Het onderzoek staat onder leiding van Peter van der Voort, hoofd intensive care UMCG, en wordt uitgevoerd door artsen en onderzoekers van het UMCG, Amphia ziekenhuis en Amsterdam UMC.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 77 procent van de patiënten met COVID-19 op de Nederlandse intensivecareafdelingen met overgewicht kampte. Te zware mensen lopen 44 procent meer kans om te overlijden dan mensen met een gezond gewicht. In het geval van patiënten met ernstige obesitas is de sterfkans zelfs bijna 80 procent hoger.

Het onderzoek wordt in drie fases uitgevoerd en zal binnen 24 maanden zijn afgerond. De onderzoekers hopen in de tussentijd al onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.