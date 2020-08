Het intrillen van de damwandplanken gaat woensdag van start bij de afgesloten onderdoorgang van de ringweg bij de Vondellaan in Groningen. De damwanden zijn nodig om de onderdoorgang veilig te kunnen slopen.

De damwandplanken worden eerst aan de noordzijde van de onderdoorgang geplaatst, daarna aan de zuidzijde. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot dinsdag 1 september.

Nadat de damwandplanken zijn ingetrild, kunnen de wanden, de vloeren en een deel van de fundering uit de onderdoorgang worden gesloopt. Vervolgens kan de grond worden aangebracht voor het tijdelijke Julianaplein.

Het intrillen van de damwandplanken zorgt voor geluid en trillingen in de omgeving. Omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden.

De ringweg werd eerder deze maand al afgezet voor autoverkeer. Het verkeer richting de Rivierenbuurt kan gebruikmaken van de afrit bij de A28 richting het centrum.



Ook fietsers kunnen vanaf woensdag de onderdoorgang niet meer passeren. Zij kunnen gebruikmaken van het vernieuwde fietspad in twee richtingen langs de Brailleweg en het Noord-Willemskanaal.