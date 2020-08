De Vlaamse klokkenspeler Mark Van Eyck vervangt zaterdag de vaste klokkenist Auke de Boer tijdens het concert van 11.00 tot 12.00 uur in de Martinitoren in Groningen. De vaste bei­aar­dier Auke de Boer is namelijk met vakantie.

Vooraf speelt Van Eyck het Groningse volkslied. Daarna staat hij met Fratelli en Bella Ciao stil bij Italië, dat zwaar is getroffen door het coronavirus. Verder speelt hij Mama Mia en andere dankliedjes voor moeders, Franse chansons (Tous les garçons et les filles) en Schubert (Ave Maria). Hij sluit zijn concert af met We'll Meet Again van Vera Lynn.

Van Eyck komt uit Leuven en is klokkenist van Sint-Geertrui in Leuven en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot. Hij slaagde in 2011 als beiaardier aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen.