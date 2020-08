De provincie Groningen krijgt vanaf dinsdagavond te maken met flink wat wind vanwege zomerstorm Francis. Tussen 4.00 en 9.00 uur is er door het KNMI code geel afgekondigd vanwege kans op windstoten rond de 75 kilometer per uur.

Volgens verschillende weersvoorspellingen moet Groningen vanaf dinsdagmiddag rekening houden met de eerste regenbuien en een vrij krachtige wind.

's Avonds en 's nachts kan het in de provincie flink gaan waaien. De voorspellers rekenen op windstoten met windkracht 8 of 9. In de stad is het onstuimig met een harde wind met windkracht 6 of 7. In het hele land kunnen er pieken voorkomen met windstoten in kracht 11 of 12.

Woensdag wordt het minder onrustig, maar is er alsnog sprake van windkracht 7 à 8 in de provincie. De regenbuien houden aan en het wordt zo'n 19 graden. In de avond nemen de windstoten af.



De Meldkamer Noord-Nederland adviseert iedereen om dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag niet de weg op te gaan, omdat de storm kan zorgen voor gevaarlijke situaties en overlast.