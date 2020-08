De getuigen van het fatale geweldsincident in Hoogkerk, waarbij een 51-jarige restauranthouder uit Groningen om het leven kwam, kunnen via een vertrouwelijk 06-nummer contact opnemen met de politie.

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 augustus vond een incident plaats in de J.A. de Bree-Meijerstraat, waarbij een restauranteigenaar om het leven kwam. De politie arresteerde later drie mannen van 51, 24 en 23 jaar uit Hoogkerk.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er hebben zich echter nog weinig getuigen gemeld. De politie hoopt met het 06-nummer de drempel te verlagen.

Getuigen hoeven dan niet via het landelijke politienummer eerst een keuzemenu af te luisteren, waarbij het soms lang duurt voordat ze met de juiste persoon doorverbonden zijn.



Wie meer weet van het geweldsincident in Hoogkerk, kan dagelijks tussen 9.00 en 21.00 uur contact opnemen met 06-16774952.