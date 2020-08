De nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg bij de Kieler Bocht in Groningen gaat aankomende zaterdag om 6.00 uur open voor verkeer, meldt Aanpak Ring Zuid.

Eerder werd de opening van de oprit bij het bedrijventerrein Eemspoort uitgesteld. De nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg vervangt de oude oprit. Combinatie Herepoort zal op de plek van de oude oprit een nieuwe afrit aanleggen.

De nieuwe op- en afrit zorgen ervoor dat de bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond, aan de zuidoostzijde van Groningen, beter te bereiken zijn.

De planning is dat de nieuwe afrit later dit jaar in gebruik kan worden genomen.