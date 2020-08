Het Openbaar Ministerie (OM) Noord Nederland eiste donderdagochtend een gevangenisstraf van 499 dagen, waarvan 450 voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar, tegen een 26-jarige Groninger. De man wordt verdacht van het maken van explosieve stoffen en het bezitten van een neppistool en enkele xtc-pillen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) trof op 29 november mengsels van gevaarlijk chemicaliën aan in de woning van de verdachte. Met de chemicaliën wilde de verdachte vuurwerk, flitspoeder en zwart buskruit maken.

De politie en het OM kregen de verdachte in het vizier na een melding van het Nationaal Bom Data Centrum over twee verdachte leveringen van grondstoffen voor explosieven.

De verdachte heeft tijdens een verhoor bekend dat hij 55 à 60 kilo aan chemicaliën voor het maken van sier- en knalvuurwerk in zijn bezit had. In de woning werden ontstekingslonten gevonden.

Omliggende woningen ontruimd na vondst chemicaliën

Toen de EOD de chemicaliën aantrof in het huis van de veroordeelde, zijn direct alle omliggende woningen ontruimd. Ook in het nabijgelegen verzorgingscomplex werden voorzorgsmaatregelen getroffen vanwege het eventuele explosiegevaar.

Volgens de officier erkende de verdachte "steeds nonchalanter en makkelijker te worden in zijn experimenten met allerlei mengsels". De verdachte zou al langer bezig zijn met explosieve stoffen. Daarmee heeft hij volgens de officier onverantwoorde risico's genomen met het oog op de veiligheid en gezondheid van zijn buren en hun bezittingen.

Dader is verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de officier van justitie mogen de 49 onvoorwaardelijke dagen van de gevangenisstraf afgetrokken worden van de eis, omdat de verdachte deze tijd al in voorarrest heeft doorgebracht.

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf wil de officier onder andere dat de verdachte meewerkt met de reclassering, tijdelijk bij een maatschappelijke opvang gaat wonen en een verbod krijgt op het bezit van chemicaliën.

De verdachte moet volgens psychologisch onderzoek worden beschouwd als verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de geraadpleegde psycholoog is de kans op herhaling groot. De officier van justitie gaat mee in het advies voor ambulante behandeling bij een forensische polikliniek.