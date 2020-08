De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brand in een bovenwoning aan de Paterswoldseweg in Groningen. Het duurde enkele uren voordat het vuur onder controle was.

Door snel op te schalen hebben de brandweerlieden de brand kunnen beperken tot de vierde verdieping van het gebouw.

In eerste instantie probeerde de brandweer het vuur van binnenuit te bestrijden, maar die tactiek bleek te gevaarlijk. Daarom werd er een extra hoogwerker gebruikt om de brand vanaf buiten tegen te gaan.

Er kwam veel rook vrij en buurtbewoners werd aangeraden om de ramen en deuren gesloten te houden.