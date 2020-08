Groningers kunnen perenbomen zaterdag gratis afhalen tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij Tuin in de Stad. De organisatie Meer Bomen Nu heeft 150.000 perenbomen aangeboden gekregen die zijn overgebleven door de coronacrisis.

De overgebleven perenbomen worden anders verbrand. Wethouder Glimina Chakor zal de eerste perenboom overhandigen aan een inwoner.

Met het planten van de bomen kunnen Groningers hun omgeving vergroenen en zo klimaatbestendig maken. Voor de perenbomen is 3 vierkante meter al voldoende.

Het is mogelijk om in een keer grotere hoeveelheden bomen af te nemen door een online formulier in te vullen.