De oversteek over de sluis Stad en Lande bij Beijum in Groningen blijft voorlopig dicht. Waterschap Noorderzijlvest heeft maandag laten weten dat het nog op zoek is naar een oplossing voor een veilige oversteek.

De sluis, vlak bij de Hornbach, werd eind februari afgesloten vanwege een aantal ongelukken. Een fietser zou bij een van de ongelukken te water zijn geraakt.

Er werden toen meerdere veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van relingen en hekjes. Hierdoor kon de doorgang drie weken geleden weer worden geopend. De klaphekjes werden echter vernield, waardoor de oversteek weer werd gesloten.

Noorderzijlvest is daarom nog op zoek naar een vandalismebestendige oplossing. Dat betekent voor veel bewoners van Beijum dat ze voorlopig nog 2 kilometer om moeten fietsen.