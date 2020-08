De 51-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag door mishandeling in Hoogkerk in de gemeente Groningen om het leven is gekomen, blijkt de eigenaar te zijn van restaurant Olympia in de Zwanestraat. Bij het pand zijn inmiddels bloemen neergelegd.

Het incident vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.45 uur plaats. De politie trof bij aankomst een zwaargewonde man aan die vermoedelijk was gestoken. Eerste hulp, waaronder reanimatie, en de inzet van het traumateam mochten niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



Nu blijkt het te gaan om Lazaros Kounatidis, die naar verluidt z'n zoon te hulp schoot, omdat hij "in de problemen zat". Wat de precieze toedracht van het incident is, wordt nog onderzocht.

Kounatidis is geboren in Groningen en nam het Griekse restaurant over nadat zijn ouders met pensioen waren gegaan.



De politie heeft vrij snel na het incident drie verdachten in de directe omgeving van het incident aangehouden. Zij zitten nog vast.