De Rijksuniversiteit Groningen is vier plaatsen gezakt op de Academic Ranking of World Universities van de Universiteit van Shanghai. De Groningse universiteit staat nu op plek 69.

Groningen is op de ranglijst nog wel de tweede universiteit van Nederland. In totaal staan er vier Nederlandse universiteiten in de top honderd. De Universiteit van Utrecht staat op de 52e plek scoort daarmee het hoogst van de Nederlandse universiteiten. De universiteiten in Rotterdam en Leiden staan gedeeld op de 80e plek.



Bij de samenstelling van de lijst worden 1.200 universiteiten bekeken. De ranglijst wordt bepaald op basis van onderzoeksresultaten, het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en onderscheidingen zoals Nobelprijzen. De beste vijfhonderd universiteiten komen in de ranglijst terecht.



De top drie wordt gevormd door de Amerikaanse universiteiten van Harvard en Stanford en het Britse Cambridge.