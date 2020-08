De Oosterstraat in Groningen is vrijdag en zaterdag omgetoverd tot fietsstraat en de Gelkingestraat was tijdelijk wandelgebied. Dat kon omdat de bussen deze dagen van de Grote Mark geweerd werden.

De gemeente deed dat als proef om inspiratie op te doen voor de herinrichting van de Grote Markt, die komende jaren gaat plaatsvinden.

Afgelopen dagen zijn er al verschillende fietsroutes getest. Vrijdag en zaterdag waren de laatste twee testen. Op beide dagen, van 12.00 tot 18.00 uur, reden fietsers in twee richtingen door de Oosterstraat.

De Gelkingestraat was in deze uren voetgangersgebied. Fietsers fietsten aan de oostkant het plein over, net als nu het geval is. Bussen, auto's en ander gemotoriseerd vervoer werden tussen 12.00 en 18.00 uur zoveel mogelijk uit de straten geweerd.