De oostelijke ringweg N46 is vanaf vrijdag 21 augustus om 19.00 uur tot maandag 24 augustus om 6.00 uur gestremd tussen afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep.

De portalen boven de weg en de portalen aan beide kanten van het Boterdiep worden vervangen door één nieuw portaal aan de westkant van het Boterdiep.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de noordelijke, westelijke en zuidelijke ringweg rond de stad. Klanten van Hornbach en de winkels eromheen kunnen daar via de Noordzeeweg komen.

De stremming begint vrijdag 21 augustus om 19.00 uur op de zuidelijke rijbaan. De noordelijke rijbaan vanuit de richting Hoogezand, is vanaf 21.00 uur gestremd. De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend om 06.00 uur maar de aannemer hoopt zondagochtend 23 augustus al klaar te zijn.



De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. De provincie probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar enige geluidhinder is niet te voorkomen. De werkzaamheden die het dichtst bij woningen plaatsvinden worden zoveel mogelijk overdag en in de avond uitgevoerd.