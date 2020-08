Een 24-jarige man uit Hoogezand is woensdagmiddag klemgereden nadat hij roekeloos rijgedrag vertoonde op de A7 bij Groningen. Daarnaast probeerde de man een agent te bijten bij zijn aanhouding.

Een agent die rond 14.00 uur over de A7 reed zag plotseling voor zich een auto "gevaarlijke manoeuvres" maken waardoor hij ander verkeer in gevaar bracht. De bestuurder haalde mensen in over de vluchtstrook en raakte af en toe zelfs de vangrail.

De agent reed in een onopvallende politieauto en besloot de man tegen de vangrail klem te rijden. Toen hij de bestuurder wilde aanspreken, bleek de man "door het dolle heen te zijn". Hij zwaaide hevig met zijn armen en had schuim op de mond staan.

Tijdens zijn poging om de man in bedwang te krijgen en ondertussen assistentie in te schakelen, probeerde de man hem te bijten. Al snel schoten twee automobilisten die waren gestopt de agent te hulp, waarna het lukte om de man onder controle te krijgen.

De verdachte werd aangehouden en door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Er werd daar ook een bloedmonster afgenomen, omdat de man vermoedelijk onder invloed van drank en drugs was. Na de controle in het ziekenhuis werd de man op vrije voeten gesteld. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Later meldde zich bij de politie een bestuurder die door de verdachte was aangereden. In het proces-verbaal wordt de man daarom ook het doorrijden na een ongeval ten laste gelegd.