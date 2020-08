Een groot doek in de doorgang naar de Kreupelstraat bij de Grote Markt in Groningen toont de komende dagen hoe de situatie voor de oorlog was. Ook is de Grote Markt in deze periode busvrij. De gemeente wil hiermee inspiratie opdoen voor de herinrichting van de Grote Markt.

Over een paar jaar verdwijnen de bussen uit de binnenstad van Groningen en daarmee ook van de Grote Markt. In de komende dagen kunnen binnenstadbezoekers alvast ervaren hoe dat is. De bussen worden omgeleid.

Om te laten zien hoe de Grote Markt er vroeger uitzag, is in de opening van de Kreupelstraat een 'gevel' van doek en steigers opgetrokken. Het doek bevat een afbeelding van de situatie van voor de oorlog.