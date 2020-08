De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen heeft dinsdag besloten de zomerkermis in augustus af te lasten, vanwege de coronacrisis.

Voorzitter Harrie van Ham van Volksvermaken laat weten dat de coronamaatregelen niet kunnen worden gehandhaafd tijdens een kermis. Horecaondernemers meldden vorige week dat een kermis voor hen zeer nadelig zou zijn, omdat ze dan geen terrassen meer op de Grote Markt en Vismarkt zouden kunnen plaatsen.

De zomerkermis stond gepland van 22 tot 30 augustus, en is een van de attracties rond Bommen Berend. De activiteiten worden in die periode georganiseerd om te vieren dat Groningen in 1672 een belegering door de troepen van de bisschop van Münster heeft weten te doorstaan.

Andere onderdelen van de festiviteiten werden al eerder afgelast, zoals de paardenkeuring, een groot openluchtconcert en het vuurwerk.