Een 34-jarige man heeft zaterdagmiddag met een gasalarmpistool geschoten op de Klaprooslaan in Groningen. Dat meldt de politie zondag. Naast de 34-jarige man zijn nog twee 35-jarige mannen uit Groningen aangehouden.

De 34-jarige man kreeg ruzie met de twee andere verdachten. Tussen de mannen zijn bedreigingen geuit. De 34-jarige man heeft schoten gelost met het strafbare gasalarmpistool dat niet te onderscheiden was van een vuurwapen.

Bij het incident is niemand gewond geraakt. De twee verdachten uit Groningen zijn na verhoor in vrijheid gesteld. Bij de 34-jarige verdachte is naast het wapen ook een geldbedrag en harddrugs aangetroffen. Deze verdachte zit nog vast. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.