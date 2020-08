Twee horecazaken in Groningen zijn op last van de Veiligheidsregio gesloten, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Groningen zaterdag na eerdere berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Een derde horecazaak, in de provincie, is ook gesloten.

De drie horecazaken zouden herhaaldelijk de coronaregels hebben overtreden. De bedrijven zouden bijvoorbeeld hebben getolereerd dat gasten niet op de hun toegewezen plaatsen bleven zitten. Daarnaast zou het te druk zijn geweest in de zaken.

Om welke drie zaken het precies gaat is niet bekend. De sluiting geldt voor een week.