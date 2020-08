De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft donderdag een 36-jarige vrouw uit Achtkarspelen aangehouden. De vrouw wordt verdacht van het in gevaar brengen van de luchtvaart en vernieling tijdens de boerenprotesten op Groningen Eelde Airport.

Boeren protesteerden donderdag 2 juli rondom Groningen Eelde Airport. Na de demonstratie reden tientallen demonstranten met hun tractoren de start- en landingsbaan van de luchthaven op. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties voor het luchtverkeer.

Daarnaast zijn er vernielingen aangericht aan de baanverlichting. De verdachte zou één van de demonstranten zijn die met een tractor de start- en landingsbaan opreden.

De vrouw is inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.