Een storing in de slagbomen van de Julianabrug bij het Julianaplein in Groningen leidde woensdagavond tot een file van honderden auto's. De brug is ongeveer twee uur gestremd geweest.

Door onbekende oorzaak wilden de slagbomen rond 19.00 uur niet meer omhoog. Volgens Rijkswaterstaat stond er in beide richtingen een file van 2 kilometer. Ook het verkeer vanuit de richting van Assen liep vast.

De naastgelegen roeivereniging legde houten planken over een talud. Via deze planken konden automobilisten keren. Rond 20.30 uur gingen de slagbomen omhoog en kon het verkeer weer verder.

Rijkswaterstaat en een aantal aannemers zijn daarna nog een tijd bezig geweest om het probleem te verhelpen.