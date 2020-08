De Grote Markt in Groningen is vanaf volgende week woensdag tot en met vrijdag busvrij. De gemeente test dan alternatieve fietsroutes. De doorgang naar de Kreupelstraat ziet er dankzij een groot geveldoek dan uit als vroeger.

Over een paar jaar verdwijnen de bussen uit de binnenstad en dus ook van de Grote Markt. Bezoekers van de binnenstad kunnen volgende week alvast ervaren hoe dat is.

Tegelijkertijd wordt in de opening van de Kreupelstraat een 'gevel' opgetrokken van een doek en steigers. Het doek bevat een verbeelding van hoe de situatie vroeger was. Hiermee wil de gemeente laten zien dat deze opening in de bebouwing mogelijk op termijn weer een nieuwe invulling kan krijgen.

Volgende week woensdag van 12.00 tot 18.00 uur rijden fietsers in twee richtingen door de Gelkingestraat. Zij kunnen voor het Stadhuis langs het plein op en in noordelijke richting fietsen richting de Ebbingestraat.

Er wordt ter plaatse op het plein een tijdelijke fietsroute gemarkeerd. De Oosterstraat is enkel voor voetgangers toegankelijk. Dit geldt ook voor het asfalt aan de oostzijde van de Grote Markt.

Grote Markt donderdag ook bestemd voor alleen voetgangers

Op donderdag 13 augustus van 12.00 tot 18.00 uur mogen fietsers in twee richtingen door zowel de Gelkingestraat als de Oosterstraat. De oostkant van de Grote Markt is net als op woensdag alleen bestemd voor voetgangers.

De fietsroute vanuit de Gelkingestraat voor het stadhuis langs richting de Oude Ebbingestraat geldt donderdag ook, maar daar komt nog een route bij vanuit de Oosterstraat, diagonaal richting de Oude Ebbingestraat.

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus van 12.00 tot 18.00 uur rijden fietsers in twee richtingen door de Oosterstraat. Deze middagen is de Gelkingestraat voetgangersgebied. Fietsers fietsen aan de oostkant het plein over, net als nu het geval is.

Voor de vier dagen geldt dat auto's, bussen en ander gemotoriseerd vervoer tussen 12.00 en 18.00 uur zoveel mogelijk uit de straten worden geweerd.