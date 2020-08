Groningen is niet meer de provincie met het kleinste aantal coronabesmettingen. Zo werden er afgelopen week in Groningen zo'n 26 positieve testen geregistreerd, veel meer dan in bijvoorbeeld Friesland en Drenthe.

Sinds het uitbreken van het coronavirus was Groningen de provincie met de minste besmettingen. Ook in Drenthe en Friesland lag het aantal positieve testen erg laag.



Die positie is Groningen nu kwijt. Tussen 27 juli en 3 augustus steeg het aantal besmettingen volgens de GGD van 382 naar 408 (+26). Volgens het RIVM kwamen daar op 4 augustus nog eens zeven positieve testen bij, maar het kan zijn dat een deel daarvan al in de GGD-cijfers was verwerkt.



In Friesland kwamen er in diezelfde periode (28 juli tot 4 augustus) zo'n negen besmettingen bij. In Drenthe bleef het aantal zelfs steken op vijf positieve testen. Ondanks de hogere Groningse cijfers, hoefde niemand daar in het ziekenhuis te worden opgenomen.



Landelijk kwamen er in een week 2.588 positieve testen bij. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder. Er werden 44 mensen met het virus in het ziekenhuis opgenomen en er overleden zes patiënten. Het reproductiecijfer daalde wel van 1,40 naar 1,20, wat inhoudt dat elke patiënt nu 1,2 nieuwe patiënten aansteekt.



Donderdagavond is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Ze zullen daarin de algemene situatie duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.