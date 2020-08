Een veertienjarige jongen is dinsdag opgepakt als verdachte van een steekpartij die maandagmiddag plaatsvond op de Boelemaheerd in de Groningse wijk Beijum. Hij meldde zich een dag later zelf bij de politie.

Aan de steekpartij ging volgens de politie een ruzie vooraf. De verdachte wordt gehoord. Ook is de politie nog in gesprek met getuigen.

Het slachtoffer van de steekpartij is ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Volgens de woordvoerder ging het niet om zwaar letsel.