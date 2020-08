De GGD Groningen opent 1 september een nieuwe testlocatie in het oude Philipsgebouw aan de Europaweg. De huidige testlocatie in het UMCG gaat die dag dicht.

De GGD Groningen gaat gebruik maken van de oude hoofdingang van het vroegere Philipsgebouw en krijgt beschikking over de rechtervleugel op de begane grond.

Alleen mensen die getest worden, maken gebruik van de hoofdingang. Er is voldoende parkeergelegenheid, zowel voor auto's als fietsers. De testlocatie is straks zeven dagen per week open.

De GGD wil ook in de rest van de provincie testlocaties gaan openen. Momenteel zijn er gesprekken met een aantal gemeenten over mogelijk geschikte locaties, meldt de GGD. Het streven is om ook deze locaties uiterlijk per 1 september te openen.