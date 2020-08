Bij een steekpartij aan de Boelemaheerd in Groningen is maandagmiddag een minderjarig persoon gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader, meldt een woordvoerder dinsdag.

Volgens een politiewoordvoerder was een ruzie uitgelopen op een steekpartij. De precieze leeftijd van het slachtoffer kon de politie nog niet zeggen. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen, is nog onbekend.

De politie kwam met meerdere eenheden naar de locatie. Het slachtoffer is ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Volgens de woordvoerder ging het niet om zwaar letsel.

Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang. De politie is momenteel in gesprek met getuigen.