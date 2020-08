Burgemeester Koen Schuiling is zeer te spreken over het effect van de nieuwe maatregel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In Groningen moesten de horeca, nachtwinkels en restaurants in de binnenstad dit weekend al om 1.30 uur sluiten.

"Ik ben heel tevreden, ook over de houding van ondernemers en bezoekers. Rond 1.30 uur werd het al heel snel minder druk. De ondernemers hebben goed hun best gedaan", zo laat Schuiling maandag weten tegen BNR Nieuwsradio.

In Amsterdam en Rotterdam is het op sommige plekken in de stad verplicht om een mondkapje te dragen, maar daar voelt Schuiling momenteel niets voor. "Het irriteert mij een beetje dat wij hier de discussie verengen tot de vraag of we mondkapjes moeten dragen. Die mondkapjes hebben alleen een symbolische werking volgens de deskundigen."

"Wat ons betreft is het veel beter om maatwerk te leveren zodat we de richtlijn van 1,5 meter kunnen waarborgen. En je moet ervoor zorgen dat er geen grote groepen mensen gaan ontstaan", aldus de burgemeester, die daarom koos voor het eerder sluiten van onder meer de horeca in het weekend.

De richtlijn voor de vervroegde sluiting in Groningen geldt voorlopig alleen in het weekend. Volgens Schuiling kan de maatregel ook nog worden uitgebreid naar andere avonden als blijkt dat het op bepaalde avonden te druk is.