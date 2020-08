De vroegere sluiting van horecagelegenheden in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder problemen verlopen.

Binnen enkele minuten na 1.30 uur keerde de rust terug in de binnenstad. Ondernemers en het publiek hielden zich goed aan de nieuwe regel dat de terrassen rond deze tijd gesloten moesten worden en dat de horeca geen nieuw publiek meer mocht binnen laten.

Burgemeester Koen Schuiling bepaalde, in overleg met Veiligheidsregio Groningen, dat terrassen om 1.30 uur moeten sluiten, horecagelegenheden geen mensen meer binnen mogen laten en dat nachtwinkels en eetgelegenheden dan dicht moeten.

De burgemeester nam de maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken. Dit aantal loopt sinds een week weer op. De maatregelen moeten zowel de horeca, als de bezoekers en de samenleving in het algemeen beschermen.

Omroep RTV Noord nam om 1.30 uur een kijkje in de binnenstad en stelde vast dat het al een paar minuten na het ingaan van de maatregel een stuk rustiger in de uitgaansstraten was en dat de terrassen zo goed als leeg waren. Ook hielden portiers nieuwe gasten tegen.