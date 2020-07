Groningen Airport Eelde heeft in de maand mei 47 passagiers op de luchthaven gehad, in april en juni geen. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019 stapten er in dezelfde drie maanden nog zo’n 55.000 passagiers op het vliegtuig vanaf Eelde.



Die daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de coronacrisis. Veel mensen gaan dit jaar niet met het vliegtuig naar een zonnige bestemming. Uit de cijfers blijkt echter dat het aantal passagiers in januari en februari ook al flink was teruggelopen.

Ondanks het wegblijven van passagiers is het aantal vluchtbewegingen op Groningen Airport Eelde hoger dan ooit. In juni van dit jaar waren er 4.087 vliegbewegingen, tegenover 2.739 bewegingen in juni 2019. Dit komt met name doordat veel gevlogen wordt door de vliegscholen op de luchthaven.