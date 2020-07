De Groningen City Club vindt dat het nu van een mondkapje tegen de verspreiding van het coronavirus moet worden onderzocht. Voorzitter Eric Bos zegt vrijdag tegen RTV Noord dat er te veel onduidelijkheid over een eventuele mondkapjesplicht is.

Er is de laatste dagen in Nederland veel discussie over het al dan niet verplicht maken van mondkapjes in de openbare ruimte. In een aantal andere Europese landen is het dragen van een mondkapje in het openbaar verplicht. In Nederland zijn de meningen verdeeld.



Bos verbaast zich vooral over de verschillen van inzichten bij diverse bestuurders. Zo overwegen de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam het invoeren van een mondkapjesplicht, terwijl Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad zegt dat het weinig zin heeft. Ook de Groningse burgemeester Koen Schuiling ziet nog niks in een mondkapje. "Hoe moet een gemiddelde Nederlander nu weten waar die aan toe is?", vraagt Bos zich af.

Eric Bos vindt dat het vooral belangrijk is dat de nut van een mondkapje wordt uitgezocht.