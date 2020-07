Twee verdachten van inbraak in een grillroom aan de Korreweg in Groningen zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden. Een van de verdachten gooide vlak voor zijn arrestatie een plastic tas met daarin ongeveer 650 euro aan kleingeld weg.

Volgens de politie konden de inbrekers het pand binnenkomen door een deur open te breken. In de grillroom zijn twee speelautomaten opengebroken. De daders zijn vertrokken met kleingeld.

Een omstander zag de twee verdachten het pand uit rennen en belde de politie. Na een korte achtervolging werd een negentienjarige verdachte aangehouden op de Eyssoniusstraat. Een twintigjarige verdachte liet vlak voor zijn aanhouding op de Singelweg de plastic tas met kleingeld vallen.

De eigenaar van de grillroom heeft aangifte van inbraak gedaan. De verdachten zitten vast en worden verhoord.