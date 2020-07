Erfgoedvereniging Heemschut verzet zich tegen plannen van de gemeente Groningen om de plafondschilderingen van kunstenaar Rudi van de Wint in het stadhuis te 'verstoppen'. Eerder deze zomer wilde de gemeente de kunstwerken tijdens de renovatie van het stadhuis verwijderen, waarop Heemschut in verzet kwam.

Heemschut vertelt dat de gemeente met het alternatief kwam om het kunstwerk te 'verstoppen' achter een voorzetplafond. Op die manier kan het kunstwerk in de toekomst eventueel weer zichtbaar gemaakt worden.

De erfgoedvereniging is het niet eens met het nieuwe voorstel. "Het is zeer ongewenst om deze hoogwaardige kunst onzichtbaar te maken en een grote hoeveelheid geld uit te geven aan een volstrekt onnodige ingreep", aldus Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut. De vereniging wil het kunstwerk graag onbedekt laten.

Van de Wint was een schilder, beeldhouwer en architect. Hij is bekend van de grote schilderingen die hij in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer aanbracht. Ook schilderde hij het plafond van Paleis Noordeinde en het Amsterdamse gerechtsgebouw.