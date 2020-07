De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft aardbevingsroutes gemaakt voor toeristen en andere geïnteresseerden. Het gaat om routes voor automobilisten, fietsers en wandelaars die dwars door het aardbevingsgebied lopen.

Onderweg kom je langs veel bezienswaardigheden, zoals het epicentrum van het bevingsgebied, gaslocaties, huizen die versterkt moeten worden, wisselwoningen, verloren erfgoed en getroffen monumenten. "En natuurlijk het prachtige Groninger land", aldus de GBB.

Met de drie verschillende zogenoemde scheurroutes kunnen automobilisten, fietsers en wandelaars flink uit de voeten. De autoroute is ongeveer 120 kilometer lang. Vanaf Groningen rij je via Ten Post, Loppersum, Huizinge, Uithuizen, de Eemshaven, Delfzijl, Overschild en Froombosch weer terug naar de stad. In veel van die plaatsen zijn regelmatig aardbevingen geweest.

De fietsroute van 37,6 kilometer begint en eindigt bij het kantoor van de Groninger Bodem Beweging in Loppersum. De fietsers passeren ook twee breuklijnen in de Groningse bodem. De wandelroute van 18,4 kilometer begint ook bij het GBB-kantoor. Via Zeerijp, 't Zandt, Zijldijk en Oosternieland lopen de deelnemers vervolgens naar Uithuizermeeden. Onderweg komen ze veel verloren erfgoed tegen.

De organisatie heeft duidelijke routekaarten met informatie over de bezienswaardigheden en het landschap gemaakt. Met de scheurroutes hoopt de Groninger Bodem Beweging meer inzicht te bieden in de situatie van de Groningers.