Hiphopartiest Ronnie Flex treedt op donderdag 12 november vanaf 19.00 uur op in De Oosterpoort in Groningen met zijn nieuwe voorstelling Ronnie gaat naar huis.

Ronnie Flex heeft al op veel grote podia in Nederland gestaan. Hij werd bekend met zijn nummers Zusje en Drank & Drugs samen met Lil' Kleine.

Hij gaat na een periode van rust weer van start in het theater met nieuwe muziek. In de twee documentaires over de artiest is te zien dat hij lange tijd kampte met depressie en een cannabisverslaving.