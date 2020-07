Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben zich in de afgelopen week meer dan honderd levende leverdonoren gemeld na een oproep van twee jongens op televisie.

De twee jongetjes waren te zien in Beau en Hart van Nederland. Ze vertelden dat ze een nieuwe lever nodig hebben om te kunnen overleven.

Het UMCG verwacht dat door de nieuwe aanmeldingen er voor beide kinderen een geschikte donor gevonden zal worden. Eerst wordt bekeken of de donor geschikt is om een deel van de lever te doneren. Daarna worden de potentiële donoren uitgenodigd voor een screeningstraject om de gezondheidssituatie in kaart te brengen.

Het UMCG zegt in contact te willen blijven met alle aanmelders. Het tekort aan donoren is namelijk groot waardoor er elk jaar mensen overlijden die op de wachtlijst staan.

Jaarlijks vinden in het UMCG 65 levertransplantaties plaats, waarbij in zo'n 20 procent van de gevallen gebruik kan worden gemaakt van een levende donor. Het Groningse ziekenhuis is de enige instelling in Nederland die levertransplantaties bij kinderen uitvoert.