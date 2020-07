Studentenvereniging Albertus Magnus aan de Brugstraat in Groningen krijgt er begin augustus nog 34 zonnepanelen op het dak bij. Het aantal zonnepanelen komt dan op 49.

Albertus Magnus is de afgelopen jaren druk bezig geweest met verduurzaming. Vorig jaar is er in samenwerking met adviseur Groene Grachten een rapport uitgebracht voor het verduurzamen van het monumentale pand van de studentenvereniging.

Een van de plannen dit jaar was het uitbreiden van de 15 bestaande zonnepanelen naar 49 zonnepanelen. Albertus Magnus was een aantal jaar geleden naar eigen zeggen de eerste studentenvereniging in Nederland die een groen dak aanlegde op de sociëteit.

"Elk jaar zijn we bezig om de vereniging een stukje groener te krijgen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen de zonnepanelen uit te breiden naar 49 zonnepanelen en pilots te draaien met hard plastic voor vermindering van het plasticgebruik", aldus vicepreses Emma Visser.