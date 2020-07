Bij een steekpartij in de Oosterpoortbuurt in Groningen is zaterdagavond een man gewond geraakt. Het incident vond rond 21.45 uur plaats in de Mauritsstraat.

In de straat werd een gewonde man aangetroffen. Voorbijgangers verleenden eerste hulp in afwachting van een ambulance. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie heeft de straat korte tijd afgezet vanwege onderzoek. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.