Een bewoner van de flat in de Groningse wijk Beijum waar in mei van dit jaar een explosie plaatsvond, handelde vermoedelijk in triacetontriperoxide (TATP), de explosieve stof die volgens het Openbaar Ministerie de oorzaak van de ontploffing was. Dat meldt Pointer vrijdag op basis van onderzoek op chatdienst Telegram.

Pointer deed onderzoek naar de handel in de levensgevaarlijke stof TATP via Telegram. Die chatdienst wordt door criminelen volop gebruikt om drugs, wapens, vals geld en gestolen bankpassen te verhandelen.

In het onderzoek is de naam Joshua opvallend, omdat hij in de handelsgroepen van Telegram veruit de actiefste deelnemer was. In totaal plaatste hij veertig advertenties in verschillende groepen, met name groepen voor Noord-Nederland. Hij liet in berichten weten dat hij in de Groningse wijk Beijum woont.

Zijn allerlaatste bericht op Telegram, een advertentie voor het explosieve materiaal, werd op 29 april geplaatst, twee dagen voor de explosie in de flat.

'Sterke aanwijzingen'

Pointer heeft sterke aanwijzingen dat Joshua de bewoner van de ontplofte Groningse flat is. Het OM wil dit niet bevestigen. Ook wil het OM niet zeggen of er onderzoek is gedaan naar online handel in explosieven door de verdachten.

In de flat in Beijum vond op 1 mei een explosie plaats. De politie heeft drie personen aangemerkt als verdachten. Het gaat om de 27-jarige bewoner van het huis, een 20-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Groningen. Maandag meldde het OM dat TATP de oorzaak van de explosie is.