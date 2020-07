Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse Loppersum is vrijdagmiddag opgelopen naar 833, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Donderdag waren nog 495 meldingen binnengekomen bij het instituut.

Dinsdagmiddag vond een relatief zware aardbeving plaats met een magnitude van 2,7 in Loppersum, het epicentrum van de beving. Van de 833 meldingen kamen 89 uit de directe omgeving van Loppersum.

Volgens het IMG zijn er door de aardbeving bij Loppersum 60 procent meer meldingen gedaan ten opzichte van vorige week, toen in totaal 517 meldingen van aardbevingsschade binnenkwamen.

Het aantal meldingen van acuut onveilige situaties liep op van acht op donderdag naar elf op vrijdag. Na bezoek aan al deze locaties blijkt dat twee van de elf meldingen gegrond zijn. Een van de acuut onveilige situaties ontstond op een locatie ruim 40 kilometer buiten het epicentrum in Loppersum, de andere melding op ongeveer 20 kilometer.

Na de aardbeving in Loppersum vond in de nacht van woensdag op donderdag een aardbeving plaats in Siddeburen. Deze aardbeving, met magnitude van 1,8, lijkt nauwelijks te hebben bijgedragen aan het aantal schademeldingen deze week, aldus het IMG.