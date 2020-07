Bij een flatbrand aan de Platinalaan in Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt.

De brand brak rond 00.15 uur uit. De brandweer kwam direct met meerdere voertuigen ter plaatse. Een deel van de flat werd ontruimd.

Omdat de bewoner mogelijk gewond zou zijn, is er ook een ambulance ter plaatse gekomen. Na controle is het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De brandweer heeft het pand na de bluswerkzaamheden geventileerd. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de schade op te nemen. De oorzaak van de brand is onbekend.