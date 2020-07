Het KNMI heeft dinsdag een aardbeving gemeten in Groningen. De aardschok had een magnitude van 2,7. Jaarlijks vinden er ongeveer drie of vier aardbevingen plaats in de provincie met een magnitude hoger dan 2,0.

De beving, met Loppersum als epicentrum, werd dinsdag rond 15.18 uur gemeten.

Eerder deze maand werd in Loppersum ook al een lichte beving gemeten. Deze had een magnitude van 0,7. Groningen heeft door de gaswinning in het gebied vaker te maken met aardbevingen.

Het KNMI liet in januari 2020 weten dat er in 2019 minder aardbevingen werden gemeten dan in het jaar daarvoor, 87 in plaats van 90. Ook waren er vier aardbevingen minder dan in 2018 met een magnitude hoger dan 1,5.

Deze afname is het gevolg van de vermindering van gaswinning in provincie Groningen. Volgens klimaatminister Eric Wiebes wordt er in 2022 geen gas meer gewonnen in Groningen, met uitzondering van strenge winters.