Een persoon is dinsdagochtend gewond geraakt bij een steekincident in een ggz-instelling aan de Hereweg in Groningen. Een verdachte is aangehouden.

De politie kreeg rond 9.00 uur een melding over het steekincident in de kliniek. Het slachtoffer is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk gaat het niet om heel ernstige verwondingen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook kan ze nog niet zeggen of de verdachte een patiënt is.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij.