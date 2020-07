Een waterlek heeft maandagavond een groot deel van de parkeergarage aan de Westerhaven in Groningen blank gezet. De hulpdiensten zijn uren bezig geweest om het water weg te pompen.

Flatbewoners hadden de brandweer rond 0.00 uur gebeld omdat ze zagen dat er veel water de flat en de parkeergarage in stroomde. Ter plaatse moest de brandweer enige tijd zoeken naar de oorzaak van het lek.

Uiteindelijk bleek het lek zich te bevinden in de hoofdleiding, ergens in het plafond in de flat. Het lek kon uiteindelijk worden gedicht en de brandweer heeft het water weggepompt. Het is niet bekend hoe groot de schade is.