Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat samen met de universiteit van Twente onderzoek doen naar de verspreiding van virusdeeltjes in aerosolen, oftewel minuscule vochtdruppeltjes in de lucht. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag.

Onderzoeker Mariëtte Lokate zet mensen die positief zijn getest op het virus in een ruimte. Vervolgens wordt een zogenoemde microbiologische airsampler gebruikt om de lucht in de ruimte meten op het moment nadat iemand heeft gepraat, gehoest of geniest. "De airsampler zuigt lucht op. De kleinste deeltjes in die lucht komen terecht in een vloeistof, die we vervolgens testen op aanwezigheid van het coronavirus", zegt Lokate.

Uiteindelijk gaat Lokate ook onderzoeken of de virusdeeltjes nog leven en hoeveel het er zijn. "Een volgende stap is om te kijken of aerosolen het coronavirus over kunnen brengen", aldus de onderzoekster.

Voor haar onderzoek vraagt Lokate de komende maanden patiënten en medewerkers van het UMCG, die positief testen op het coronavirus, mee te werken aan deze tests. Naar verwachting zullen in december de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt. ​​

Over aerosolen is al een flinke tijd veel te doen. De gezondheidsorganisatie WHO en het RIVM gingen er tot nu toe van uit dat het virus zich niet in grote mate via de kleine druppeltjes verspreidt. Zij stellen dat besmetting vooral plaatsvindt via grote druppels bij niezen of hoesten. Andere wetenschappers stellen dat aerosolen juist lang in een ruimte blijven hangen en daardoor gevaarlijk zijn.