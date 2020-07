Een auto met twee inzittenden is in de nacht van zondag op maandag te water geraakt in het Schuitendiep in Groningen. De inzittenden, een 24-jarige en een 25-jarige man uit Almere, zijn aangehouden door de politie.

Getuigen meldden aan de hulpdiensten dat er een voertuig in het water terecht was gekomen. De inzittenden van de auto waren al verdwenen toen de politie ter plaatse kwam.

Via een nat spoor dat de inzittenden achterlieten, heeft de politie de mannen gevonden en aangehouden wegens het verlaten van de plaats van het ongeval.

De inzittende claimen dat er nog een derde man betrokken was bij het incident. De brandweer heeft dit onderzocht, maar vond geen sporen van eventuele betrokkenheid van een derde persoon.

Beide personen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Het is nog niet bekend hoe de auto in het water terecht is gekomen. De politie heeft de inzittenden van het voertuig meegenomen voor verhoor.