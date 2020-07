De explosie die op 1 mei plaatsvond in een flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum werd veroorzaakt door de explosieve stof triacetontriperoxide (TATP). Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Door de ontploffing werden de voor- en achtergevel uit de portiekwoning geblazen. Ook de binnenmuren werden verwoest. Vier woningen zijn door de explosie onbewoonbaar verklaard.

In de woning is ongeveer 400 gram van de explosieve stof TATP gevonden. Deze springstof is zeer instabiel en kan onder meer door wrijving en schokken tot ontploffing worden gebracht. Ook is er ongeveer 900 gram ammoniumnitraat in de woning gevonden.

Vermoedelijk waren de stoffen bedoeld voor plofkraken. In de woning zijn ook twee zogeheten 'pizzaschuiven' aangetroffen. Hiermee worden explosieven door de geldlade van een pinautomaat geduwd.

De politie heeft drie personen aangemerkt als verdachten. Het gaat om de 27-jarige bewoner van het huis, een 20-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Groningen.

Twee van de verdachten moeten donderdag 30 juli voor de pro-formazitting bij de rechtbank in Assen verschijnen. De derde verdachte is eerder op vrije voeten gesteld.