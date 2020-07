Een medewerker van een kledingwinkel in de Waagstraat in Groningen heeft twee mannen opgesloten nadat ze de winkel probeerden te overvallen. De verdachten werden vervolgens in de winkel aangehouden, laat de politie van Groningen via Twitter weten.

De verdachten kwamen tegen sluitingstijd de kledingwinkel binnen en bedreigden de medewerker met een mes. Ze eisten daarbij geld.

De winkelmedewerker wist te vluchten en sloot daarbij de winkel af, waardoor de mannen niet meer naar buiten konden. De politie heeft de mannen aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.