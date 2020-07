Firma Holthausen uit Hoogezand gaat mogelijk in Groningen een nieuwe fabriek bouwen om op grote schaal vrachtwagens op waterstof te produceren. Holthausen gaat samen met het Amerikaanse bedrijf HYZON waterstofvrachtauto's van eigen merk bouwen.

Holthausen is een van de weinige bedrijven in Nederland die ervaring heeft met auto's die rijden op waterstof. Het bedrijf kwam in contact met HYZON uit New York, dat ook vrachtwagens op waterstof bouwt. Samen met Holthausen wil HYZON nu waterstofvrachtauto's bouwen voor de Europese markt.

Aan RTV Noord laat Max Holthausen weten dat het bedrijf al enige maanden in Hoogezand waterstoftrucks bouwt van eigen merk. Het is de bedoeling om die productie binnen drie tot vier jaar op te voeren tot tweeduizend trucks per jaar.

Voor deze uitbreiding van capaciteit is nieuwe bedrijfsruimte nodig. Daarbij gaat de voorkeur uit naar de gemeente Groningen, als dank voor wat de gemeente allemaal voor het bedrijf heeft gedaan.

"Een van onze grootste klanten, en een partij die het mogelijk heeft gemaakt dat wij met waterstof konden beginnen, is de gemeente Groningen. Zij hebben ons de kans gegeven en daar willen we ook wat voor terugdoen. Nu we dit groots kunnen gaan aanpakken met een buitenlandse partner, willen we dit graag in Noord-Nederland, en het liefst dus in Groningen, houden", zegt Max Holthausen tegen RTV Noord.