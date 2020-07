De bouw van het nieuwe hotel en de opening van foodmarkt Merckt aan de Grote Markt in Groningen zijn vertraagd.

Het nieuwe hotel, dat in aanbouw is aan de oostzijde van de Grote Markt naast Vindicat, is iets later klaar dan gepland. De werkzaamheden kampen met enige vertraging, meldt bouwbedrijf VolkerWessels zaterdag in het Dagblad van het Noorden.

Ook de opening van foodmarkt Merckt is later dan gepland. Merckt is het witte gebouw, rechts van het Market Hotel. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. De verwachting is dat de foodmarkt begin volgend jaar open gaat.