André Postema is vanaf 1 november de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. Hij wordt de opvolger van Hans Feenstra, die met pensioen gaat.

Feenstra is elf jaar de voorzitter van de raad van bestuur geweest van het ziekenhuis. Daarvoor was hij bestuurder bij zorgverzekeraar De Friesland. In zijn functie bij het Martini Ziekenhuis riep Feenstra in 2017 op om de marktwerking in de zorg te stoppen.

Het Martini Ziekenhuis noemt de nieuwe voorzitter Postema een ervaren bestuurder. Hij was tussen 2005 en 2014 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Daarna ging hij aan de slag als voorzitter van het college van bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs. Op dit moment is hij werkzaam als bestuursadviseur voor diverse organisaties in het publieke domein.



Postema zat al eens vier jaar in de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis. Ook heeft hij ervaring als cobestuurder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.